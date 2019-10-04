Итоги дня: министерство туризма в РФ от Минниханова, перечень профессий для самозанятых, задержание российской журналистки в Иране

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 октября.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете при полпреде президента РФ в Приволжском федеральном округе предложил создать в России отдельное министерство по туризму. По его словам, данный шаг подчеркнет понимание туризма именно как отрасли экономики.

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, к которым можно применять налоговый режим для самозанятых. В список могут войти водители, репетиторы и т. д. Силуанов отметил, что в таком случае можно будет распространять налоговый режим на все субъекты России.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, с 8 октября в Татарстане после прохождения холодного атмосферного фронта постепенно начнет понижаться температурный фон.

«Райффайзенбанк» закроет 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, в том числе в Казани и Уфе. Банк продолжит обслуживать все сегменты клиентов, включая физических лиц, малый, микробизнес и корпоративный бизнес, в других офисах банка в этих городах. Еще в пяти городах — Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи — обслуживание будет продолжено полностью в новом цифровом формате.

Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал полузащитника Павла Могилевца («Рубин») на предстоящие матчи отборочного раунда чемпионата Европы — 2020. Это первое приглашение игрока из «Рубина» в текущем сезоне.

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Юзик несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова поехала по приглашению. В аэропорту у журналистки отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Журналистку задержали, но позволили связаться с родными. В МИД Ирана уже сообщили, что Юзик отпустят.