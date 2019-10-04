Главное к утру: падение цен на новостройки, ограбление супермаркета в Казани, самые высокие зарплаты в ПФО

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 4 октября.

Казань — на шестом месте в России по цене квадратного метра в новостройках по итогам III квартала текущего года. В столице Татарстана она составляет 83,2 тыс. рублей. При этом в III квартале цена за «квадрат» в новостройке упала в городе на 2,1%. А с начала года выросла на 8,4%.

Стерлитамак занял второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», организованного правительством Российской Федерации.

Опрос Superjob показал, что для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей. Однако женщинам денег нужно на треть меньше, чем мужчинам.

Аналитики Росстата подсчитали уровень зарплат, которые получали жители российских регионов с января по июль 2019 года. Оказалось, что Татарстан занимает по этому показателю первое место среди регионов ПФО.

Четверо неизвестных ограбили супермаркет «Магнит» в Казани. Видеозапись ограбления с камер наблюдения выложили в социальных сетях. Грабители вскрыли входную дверь, но не стали пытаться открыть кассу. Вместо этого они забрали с собой большое количество сигарет и дорогого алкоголя. Добычу они унесли в корзинках для покупателей.

