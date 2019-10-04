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Уровень средней зарплаты в Челнах увеличился на 155 рублей

05:52, 04.10.2019
Уровень средней зарплаты в Челнах увеличился на 155 рублей
Фото: realnoevremya.ru

Средний уровень зарплаты на крупных и средних челнинских предприятиях по итогам августа составила 38 634 рублей.

Ранее эта сумма была равна 38 479 рублям. Так, рост за месяц составил 155 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6,4%, пишет chelny-biz.ru.

Ранее сообщалось, что доходы россиян должны вырасти в ближайшем будущем на 6,1%. Это произойдет за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов.

ЭкономикаФинансыБизнесОбщество Татарстан
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