Уровень средней зарплаты в Челнах увеличился на 155 рублей

Средний уровень зарплаты на крупных и средних челнинских предприятиях по итогам августа составила 38 634 рублей.

Ранее эта сумма была равна 38 479 рублям. Так, рост за месяц составил 155 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6,4%, пишет chelny-biz.ru.

Ранее сообщалось, что доходы россиян должны вырасти в ближайшем будущем на 6,1%. Это произойдет за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов.