Экс-тренер «Крыльев Советов» возглавил «Андерлехт»

Бывший тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен возглавил тренерский штаб бельгийского «Андерлехта».

— Мне очень приятно возвращаться домой. Клуб находится на важном перекрестке в истории коллектива. С приходом Венсана Компани философия футбола была полностью переработана, поскольку она подходит «Андерлехту», — сказал Веркаутерен.

Отмечается, что контракт с 62-летним специалистом подписан на 2,5 года.

После 9 туров «Андерлехт» набрал 6 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии.