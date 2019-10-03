Экс-тренер «Крыльев Советов» возглавил «Андерлехт»
Бывший тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен возглавил тренерский штаб бельгийского «Андерлехта».
— Мне очень приятно возвращаться домой. Клуб находится на важном перекрестке в истории коллектива. С приходом Венсана Компани философия футбола была полностью переработана, поскольку она подходит «Андерлехту», — сказал Веркаутерен.
Отмечается, что контракт с 62-летним специалистом подписан на 2,5 года.
После 9 туров «Андерлехт» набрал 6 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии.СпортФутбол
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