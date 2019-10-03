Итоги дня: скандал вокруг высказывания Соловьева, льготы для «жертв перестройки», отставки глав ФСИН и Росгидромета

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 октября.

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь Владимира Соловьева к уголовной ответственности за оскорбление татар. Журналист затем объяснил, зачем назвал татарстанца мразью. Казанский Кремль также прокомментировал резкое высказывание Соловьева.

Перевозчики потребовали 900 млн рублей из бюджета, дабы сохранить стоимость проезда в Казани на прежнем уровне. Транспортники ссылаются на большие убытки — за прошлый год они составили около миллиарда рублей, и потери продолжают расти.



Президент Владимир Путин отправил в отставку руководителя ФСИН Геннадия Корниенко. Также премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Максима Яковенко от должности главы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Сегодня стало известно, что первый участок второй линии метро в Казани, состоящий из четырех станций, откроют ориентировочно в 2023 году.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану возбудило в отношении службы доставки Delivery Club дело за некорректную рекламу на радиостанции «Европа плюс Казань». Если службу доставки признают виновной, то ее могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тыс. рублей.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру труда Максиму Топилину создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление кабинета министров об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан». Программа рассчитана на 2020—2025 годы. Затраты на нее составят 93,3 млрд рублей.