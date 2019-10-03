Задержана подозреваемая в краже ребенка из роддома Кемерово

Полиция задержала подозреваемую в похищении младенца из роддома в Кемерово. Женщину взяли на автовокзале Ленинска-Кузнецкого, сообщает МВД России.



Ранее в полицию Кемерово обратился отец ребенка. Он рассказал, что пришел в роддом навестить жену и сына и обнаружил — малыш пропал. Выбежал на улицу и увидел уходящую женщину с ребенком, завернутым в большую куртку. Мужчина опознал сына, забрал его, но женщина успела скрыться.

Расследованием этой истории теперь занимаются следователи СУ СК РФ по Кемеровской области. По версии следствия, похитительница хотела обмануть мужа и выдать чужого ребенка за своего.