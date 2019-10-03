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Задержана подозреваемая в краже ребенка из роддома Кемерово

17:31, 03.10.2019 3
Задержана подозреваемая в краже ребенка из роддома Кемерово
Фото: vse42.ru

Полиция задержала подозреваемую в похищении младенца из роддома в Кемерово. Женщину взяли на автовокзале Ленинска-Кузнецкого, сообщает МВД России.

Ранее в полицию Кемерово обратился отец ребенка. Он рассказал, что пришел в роддом навестить жену и сына и обнаружил — малыш пропал. Выбежал на улицу и увидел уходящую женщину с ребенком, завернутым в большую куртку. Мужчина опознал сына, забрал его, но женщина успела скрыться.

Расследованием этой истории теперь занимаются следователи СУ СК РФ по Кемеровской области. По версии следствия, похитительница хотела обмануть мужа и выдать чужого ребенка за своего.

ПроисшествияОбществоМедицина
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    не роддом, а проходной двор какой то, ходят все кому не лень от папы до детоворовки
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  • Анонимно 03 окт
    похоже, она хорошо знала внутренние порядки
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  • Анонимно 06:21
    А кто превратил роддом в проходной двор, уважаемые пациенты? Ваши требования были услышаны законодателями, которые разрешили пропускать к родильницам абсолютно всех, кто пожелает "проведать" мамочку с ребёнком сразу после родов или даже во время родов! А знаете ли Вы, что у персонала роддома нет возможности, кроме ухода за женщиной и новорожденным, осуществлять ещё и Ваши желания - посетить родильницу в первые дни после родов? Тяжело потерпеть 4-5 дней до выписки Счастливой мамы с ребёнком, пока она не примет Вас в домашних условиях?. В большинстве случаев. родственники, требующие визит к родильнице и новорожденному, не задумываются о том, что они ещё подвергают опасности инфицирования других пациентов родильного дома. Эгоизм? Может быть! "Требуйте", чтобы роды принимали у Вас на дому, может Ваш дом превратиться тогда тоже в проходной двор! Врачей и акушерок уволят, а в родильном доме скоро будут принимать роды уборщики служебных помещений.
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