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УНИКС отменил презентацию новичков команды

12:29, 03.10.2019
УНИКС отменил презентацию новичков команды
Фото: vk.com/unicsbasket

Казанский УНИКС объявил об отмене ранее запланированной на 4 октября встречи команды с болельщиками.

«Презентация команды 4 октября отменяется. Мы, без сомнения, обязательно еще встретимся в скором времени и пообщаемся с командой. Приносим свои извинения и ждем вас на первой домашней игре 6 октября. В 18.00 играем с «Астаной», — говорится в заявлении клуба.

О причинах такого решения пока неизвестно. В комментариях к новости в соцсетях болельщики предположили, что презентация могла быть отменена из-за вчерашнего поражения казанцев в Кубке Европы от «Брешии».

СпортБаскетбол Татарстан
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