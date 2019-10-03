УНИКС отменил презентацию новичков команды

Казанский УНИКС объявил об отмене ранее запланированной на 4 октября встречи команды с болельщиками.

«Презентация команды 4 октября отменяется. Мы, без сомнения, обязательно еще встретимся в скором времени и пообщаемся с командой. Приносим свои извинения и ждем вас на первой домашней игре 6 октября. В 18.00 играем с «Астаной», — говорится в заявлении клуба.

О причинах такого решения пока неизвестно. В комментариях к новости в соцсетях болельщики предположили, что презентация могла быть отменена из-за вчерашнего поражения казанцев в Кубке Европы от «Брешии».