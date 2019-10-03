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В Арском районе осудили мужчину за избиение и угрозу убийством сыну

10:17, 03.10.2019 1
В Арском районе осудили мужчину за избиение и угрозу убийством сыну
Фото: pixabay.com

Прокуратура Арского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что в селе Новый Кинер в конце июня этого года мужчина напился и потребовал , чтобы 12-летний сын принес ему сигареты. Отец угрожал расправой мальчику, если тот их не найдет.

Испугавшись, ребенок попытался выбежать из дома, однако мужчина догнал его, ударил несколько раз и выкрутил руку. На крики мальчика прибегла мать и заступилась за него.

В результате мальчик получил серьезную травму правой руки.

Подсудимый свою вину полностью признал. Мировой суд назначил приговорил его к 1,5 года ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что мужчина в Нурлате получил условный срок за избиение сына.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Зачем таким детей заводить?
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