Великобритания внесла поправки в санкции против России

Лондон внес изменения в «Закон об экспорте», касающийся санкций против России, ради миссии «ЭкзоМарс-2020» — проекта по изучению Марса.

Так, в законопроект внесена поправка в раздел, касающийся товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС. Теперь продажа, импорт, поставка в Россию «некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах или для заправки определенных спутников, либо же для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», может быть реализована только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей постановления о санкциях в отношении России, передает RT.

В документе также подчеркивается, что это делается для отражения поправок, которые разрешают определенные виды деятельности, необходимые для совершения полетов в рамках программы по исследованию Марса.

Евросоюз вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020» еще в 2017 году. Поправки вынесены на рассмотрение британского парламента 9 сентября.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против трех компаний из России и двух граждан за «вмешательство в выборы».

