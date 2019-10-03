Минтруда РФ предложило частным компаниям отказаться от дорогих подарков сотрудникам

Минтруда России предлагает ограничить стоимость подарка сотрудникам в частных компаниях в целях борьбы с коррупцией. Это следует из методических рекомендаций ведомства по борьбе с коррупцией в организациях.

Так, по аналогии с учителями, чиновниками и врачами предлагается установить максимальную стоимость подарков для сотрудников и даже обязать их декларировать свои презенты.

Разработанный документ представляет собой 13 глав, в которых перечислены ключевые инструменты, которые направлены на предупреждение коррупции в частных организациях. Например, предлагается определять на работе подразделение или сотрудника, который будет отвечать за борьбу со взяточничеством, а также рекомендуется разработать документы по антикоррупционной политике.

Ведомство также предлагает открыть анонимную горячую линию или форму для обращений на корпоративном портале.

Как сообщают «Известия», свои постановления Минтруда планирует в ближайшее время отправить в крупные бизнес-компании для обратной связи.

Ранее сообщалось, что в России стали чаще давать взятки.