Главное к утру: подорожание продуктов, экономия на отоплении, развод по-тетюшски

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 3 октября.

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Так, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) прогнозируют подорожание продуктов питания по итогам 2019 года на 3—3,5%. До конца года в цене прибавят больше всего яйца, сахарный песок и мясо птицы.

Медики доказали, что взрослые среднего возраста с высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями или диабетом подвергаются высокому риску развития рака и ранней смерти, если спят менее шести часов в день.

В Казани, Ижевске и Барнауле максимально среди всех российских городов выросло предложение мобильных телефонов на «Авито» по сравнению с третьим кварталом 2018 года — на 37%, 41% и 40% соответственно.

Фельдшерам скорой помощи Башкирии не доплачивают за сверхурочную работу. Так, в одном из районов республики установлено, что при норме в месяц 143 часа они трудятся по 200.

В Тетюшском районе мужчина поджег дом бывшей супруги, подлежащий разделу после развода.

В Татарстане проведены работы по подготовке почвы под лесные культуры следующего года на площади около 1,3 тыс. га. Лидерами по объемам выполненных работ являются Бавлинский, Заинский, Мамадышский, Лениногорский, Сабинский, Кайбицкий и Камский лесхозы.

