Итоги дня: источник чумы в Татарстане, ТЭЦ и водозабор в Казани, новый генконсул Турции

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 октября.

Сегодня в мэрии Казани озвучили планы по развитию инженерной инфраструктуры города. Проектом генплана предусмотрено строительство нового подземного водозабора, полноценной сети дождевой канализации, охватывающей всю территорию застройки города, двух ТЭЦ и 14 котельных. Подробнее о том, где, когда и какие новые инженерные объекты ждать, — в материале «Реального времени».

Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках. После исследования они решили, что город стал точкой входа чумы с Востока в Европу.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил действие сертификата стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Также клуб выплатит штраф в 100 тыс. рублей. Решение о закрытии стадиона было принято после инцидента на матче Кубка России по футболу со «Спартаком». Сообщалось, что фанатская трибуна закрывалась во время матча на ключ.

Сегодня, в первый день Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019», руководство немецкой компании Siemens и ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в группу компаний ТАИФ, при личном участии председателя совета директоров «Казаньоргсинтеза» Руслана Шигабутдинова подписали контракт на строительство парогазовой электростанции мощностью 250 МВт для нужд нефтехимического предприятия. Все подробности с места события — в материале «Реального времени».

Казанский ЦУМ запустил крупную реконструкцию. В здании смонтируют лифт, откроют крытую парковку на 120 мест и оборудуют подвал. Это будет сделано к 80-летию магазина, которое состоится в следующем году.

К Ассоциации АТП РТ присоединились перевозчики из Нижнекамска и Альметьевска. Это «Нижнекамское ПАТП», «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие №1», «Альметьевское ПОПАТ».

Должность помощника министра по делам молодежи Татарстана вместо Алсу Саетовой занял Раиль Абдрахманов. Ранее он возглавлял сектор организационной работы в ведомстве.

Новым генеральным консулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан. Он вступил в должность 1 октября.

Басманный суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета полковника Владислава Капустина.

Следствие предъявило обвинение командиру экипажа самолета SSJ100 Денису Евдокимову, потерпевшего крушение в Шереметьево. Оно произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

