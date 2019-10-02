Главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.

Об этом стало известно «Ведомостям» из собственных источников в ОПК и администрации Кремля. Отмечается, что соответствующий указ не опубликован на сайте президента России.

Собеседники газеты подчеркивают, что он был подписан несколько недель назад.

Герою России вручают знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и сопровождающую грамоту о присвоении звания. Также на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст. Если это произойдет, бюст Чемезова может появится в городе Черемхово Иркутской области.

Ранее сообщалось, что Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского.