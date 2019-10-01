Самолеты турецких авиакомпаний будут сопровождать полицейские

Рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать не менее двух сотрудников правоохранительных органов в штатской одежде.

Распоряжение МВД Турции вступило в силу сегодня, пишет «РИА Новости». Документ регламентирует порядок назначения «воздушных полицейских» и требования к ним.

В их обязанности входит возвращение управления самолетом его командиру в случаях, когда одно или несколько лиц пытаются взять под контроль воздушное судно в полете с угрозой насилия. Они также должны принимать соответствующие меры по защите безопасности экипажа и пассажиров.

Ранее Турция вошла в список стран, которые разочаровали российских туристов.