Итоги дня: повышенные пенсии для 30 млн россиян, смерть Курамшина, условный срок Устинова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 сентября.

Сегодня стало известно, что с января по август Казань посетили около 3 млн туристов из 169 стран. Казанский аэропорт перевез 2,5 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Также в Казани разработали новую обзорную экскурсию «Арское поле: вехи истории». В ее маршрут включена прогулка по Арскому кладбищу.

Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, назначив ему один год условного срока с испытательным сроком в два года. Инстанция посчитала доказанной вину Устинова в том, что он применил насилие против росгвардейца на акции 3 августа. Категорию преступления изменили с тяжкой на средней тяжести.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с руководством финской IT-компании Uros сообщил о перспективах присутствия компании в качестве резидента ОЭЗ «Иннополис». Кроме того, рассматривалась возможность внедрения в Татарстане систем контроля качества воды в водораспределительной сети.

Сегодня скончался доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета Аркадий Курамшин.

США ввели санкции против трех компаний из России и двух граждан за «вмешательство в выборы». Так, в черный список попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, оба связаны с Агентством интернет-исследований («фабрика троллей», компанию связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина»).

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил властям и правоохранительным органам оценить состояние заброшенных зданий вне зависимости от собственников после пожара в бывшем ресторане «Арарат», в результате которого погиб подросток.

Минтруд сообщил, что более 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года.

Министерство экономики РТ запустило новую программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Данная мера предполагает предоставление предпринимателям субсидий на уплату процентов по кредитам, выданным российскими банками.

«Татнефть» определила внешнего экологического куратора, который будет отвечать за исполнение Парижского соглашения об изменении климата. Им стал независимый директор и член совета директоров «Татнефти» венгр Ласло Гереч.