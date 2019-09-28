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Сегодня из-за отключения воды в Казани остановят работу свыше 500 ресторанов и кафе

07:24, 28.09.2019
Сегодня из-за отключения воды в Казани остановят работу свыше 500 ресторанов и кафе
Фото: realnoevremya.ru

Из-за 30-часового отключения воды, которое началось в Казани накануне вечером, сегодня приостановят свою работу свыше 500 ресторанов и кафе. Воду отключат в большей части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова отмечает, что без воды заведение общепита функционировать не может по санитарным нормам. Заведение способно работать, только если есть привозная вода и одноразовая посуда — но и в таком случае оно может продержаться фактически не более пары часов.

«Рентабельность в отрасли сейчас не очень высокая, поэтому остановка работы на целый день — это большой ущерб», — приводит ее слова РБК.

Отключение связано с внеплановым ремонтом узловой запорной арматуры на Волжском водозаборе. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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