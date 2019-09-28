Россельхознадзор уничтожил 10 тонн «санкционного» сыра

Специалисты управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Оренбургской таможни на посту весового контроля «Холодные Ключи» трассы М-5 Оренбург — Самара задержали грузовое автотранспортное средство, перевозившее около 10 тонн сыра.

В ходе проверки документов на груз было установлено, что сыр «Голландский 45%» по ветеринарному сертификату следует в Москву.

Согласно сертификату изготовителем продукции является одно из крупных молокоперерабатывающих предприятий Киргизии. Однако при проведении полного досмотра товара должностными лицами выявлено, что на коробках с сыром нанесена маркировка молокоперерабатывающего предприятия Польши с указанием сроков хранения и номера партии (готовый продукт из молочного сырья «Маасдамер»).

Между тем ввоз и оборот данной продукции на территории РФ запрещен, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора РФ.

Вся партия продукции была изъята и комиссионно уничтожена.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что изменилось в структуре импорта продовольствия в РТ со времени введения «антисанкций».