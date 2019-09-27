Итоги дня: «Цифровой прорыв» в Казани, штрафы за неуважительные посты о полицейских, радио «Китап»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 сентября.

В Казани прошло открытие финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в МВЦ «Казань Экспо». В нем принимают участие свыше 3 тысяч специалистов из 77 российских регионов в сфере программирования, дизайна и управления проектами. Мероприятие организовано по трем направлениям.

Также Казань сегодня впервые приняла финалистов всероссийского урбанистического хакатона «Города». Парни и девушки ломали голову над непростой задачей — преобразовать здания в татарстанской глубинке. Победителем стал проект переустройства бывшего банка в молодежный центр в Мамадыше. Как проходило мероприятие и какие идеи представили ребята, наблюдала корреспондент «Реального времени».

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о блокировке постов в Сети, выражающих «явное неуважение к органам внутренних дел». Также предлагается штрафовать за это.

ОАО «Татмедиа» победило в конкурсе на получение права осуществлять наземное эфирное вещание на частоте 98.6 МГц. Там появится новая татароязычная радиостанция «Китап». 70% эфирного времени будут занимать рассказы и поэзия, 30% — музыка.

Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского советника-посланника в связи с заявлением Андрея Малахова в ходе передачи «Прямой эфир». 24 сентября ведущий «некорректно высказался» насчет ДТП, в которое попал гражданин Киргизии Исламбек Акбаров и сын миллиардера Александр Маругов (он скончался), говорится в сообщении МИД в Facebook. Малахов допустил, что он мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение, поскольку в Киргизии крайне низкий уровень зарплат.

Минстрой РФ и депутаты Госдумы прорабатывают документ, который позволит создать единую электронную базу персональных данных плательщиков за коммунальные услуги. В систему могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Она должна появиться к апрелю 2020 года.

В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов и сообщили, что эта мера не направлена против курильщиков.

Власти Татарстана рассчитывают получить положительное решение федерального центра по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

В Казани у пассажиров автобуса №91 при оплате банковской картой сегодня списали 279 рублей вместо 27 рублей. По данному факту началась проверка.