Исследование: в Казани за последний год снизился спрос на проживание в хостелах

Фото: Максим Платонов

За последний год спрос на посуточную аренду места в хостеле в Казани снизился на 19%, а предложение — на 9%. Что касается долгосрочной аренды места, то интерес упал на 90%, а предложение — на 36%, говорится в исследовании Avito (есть в распоряжении «Реального времени»).

В Казани средняя цена места в хостеле составила 325 рублей в сутки, что на 5% ниже, чем годом ранее. Средняя оплата за месяц составила 5,2 тыс. рублей (+6%).



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать хостелы в жилых домах. Он вступит в силу 1 октября.

За год объем предложений о продаже хостелов как готового бизнеса вырос на 7,9%. Спрос сократился на 2,9%, накануне вступления в силу нового закона произошло самое сильное падение — на 23%