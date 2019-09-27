В России начнут строить пятиэтажные школы

Минстрой России снизил требования к допустимому числу этажей в школах, заявил на коллегии министерства его глава Владимир Якушев. По действующему законодательству разрешается строить четырехэтажные здания образовательных учреждений.

«Предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. <…> При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности»,— передает ТАСС слова министра.

Кроме того, актовые залы теперь могут находиться на третьем этаже. Ранее их нельзя было размещать выше второго этажа.

Работа по модернизации нормативно-технических документов и сводов правил ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил он.

Также ранее из-за требований к нормативу площади земельного участка нельзя было реконструировать школы, если площадь участка была меньше норматива. Требовалось уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка.

«Это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены регионами. Мы среагировали на них: изменения вступят в силу через полгода»,— отметил Якушев.

Ранее сообщалось, что на базе 97 сельских школ в 43 муниципальных образованиях Татарстана открылись образовательные центры «Точка роста». В школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено новое оборудование.