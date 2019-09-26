Итоги дня: курсы татарского от полиглота, дискуссия о многоженстве, «клетки» для фанатов в Челнах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 сентября.

Сегодня на YouTube стартовал необычный проект, позволяющий обучить татарскому языку за 8 часов — это готов сделать известный полиглот Дмитрий Петров. Проект уже анонсировал у себя в Instagram Рустам Минниханов. Один из создателей этих уроков, руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин рассказал «Реальному времени» подробности проекта.

В публичном поле продолжается дискуссия о легализации многоженства. Сегодня свое слово сказали в Русской православной церкви и казанском Кремле.

Еще одна дискуссия — по поводу «клеток» для фанатов на вчерашнем матче «Спартака» и «КАМАЗа» в Набережных Челнах. Ситуацию уже прокомментировали в «Спартаке» и МВД Татарстана, а РФС объявил о начале разбирательства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать в центральный аппарат два уголовных дела из Татарстана. В связи с этим штат Следственного управления СКР по РТ будет сокращен на несколько единиц.



Умер экс-президент Франции Жак Ширак.



Россиянам запретят жарить шашлыки и курить на балконах.

X5 Retail Group трансформирует свою сеть супермаркетов «Карусель». Часть магазинов будет закрыта, другая будет отдана под сеть супермаркетов «Перекресток».

В Апастовском районе Татарстана назначили нового руководителя.

Из бюджета России выделят почти 2 млрд рублей на создание аналога «Википедии».



В Казани покажут световое 3D-шоу об истории ТВ, которое завершится фейерверком.

