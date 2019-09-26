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Татарстан лидирует среди регионов РФ по числу выданных электронных больничных

17:28, 26.09.2019
Татарстан лидирует среди регионов РФ по числу выданных электронных больничных
Фото: Олег Тихонов

Татарстан занял первое место среди регионов России по числу выданных электронных больничных — 962,6 тыс. штук с момента вступления в силу соответствующего закона 1 июля 2017 года.

Далее идут Московская (680,8 тыс.) и Кемеровская (652,2 тыс.) области.

Всего было выдано 14 млн электронных больничных, «юбилейный» электронный листок нетрудоспособности выдали в Липецкой области, пишет ТАСС.

ОбществоМедицина Татарстан
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