Татарстан лидирует среди регионов РФ по числу выданных электронных больничных
Татарстан занял первое место среди регионов России по числу выданных электронных больничных — 962,6 тыс. штук с момента вступления в силу соответствующего закона 1 июля 2017 года.
Далее идут Московская (680,8 тыс.) и Кемеровская (652,2 тыс.) области.
Всего было выдано 14 млн электронных больничных, «юбилейный» электронный листок нетрудоспособности выдали в Липецкой области, пишет ТАСС.ОбществоМедицина Татарстан
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