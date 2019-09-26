В Гидрометцентре РФ рассказали, каким погодным приметам можно доверять

Синоптики проверили все известные в России погодные приметы и выяснили, каким из них стоит верить, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают <…> Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода. Это действительно так», — сказал он.

Метеоролог объяснил, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, разделяющего воздушные массы, который создает оптический эффект.

Следующей приметой, которой можно доверять, является низкий полет ласточек перед дождем. Как рассказал Вильфанд, у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, и ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться ими, передает ТАСС.

Остальным приметам не стоит верить, заключил эксперт. Глава ведомства посоветовал россиянам больше доверять метеорологическим прогнозам, а не народной мудрости.

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