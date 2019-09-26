В следующем году в Алексеевске будут использоваться новые очистные сооружения

В 2020 году в пгт. Алексеевское введут в эксплуатацию новые очистные сооружения. Производительность новых систем увеличится вдвое.

Работы осуществляются в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» стоимостью 148 млн рублей.

«Объект фактически находится на первом этапе — ведутся работы по строительству двух корпусов, где будут в дальнейшем располагаться очистные сооружения. Строительно-монтажные работы завершатся в этом году, далее приступят к монтажу очистного оборудования и к пусконаладке», — рассказал начальник управления экономики и инвестиционной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов РТ Тагир Валиев.

Он добавил, что с помощью регпроекта планируется уменьшить загрязненные сточные воды, отводимые в Волгу, в три раза к концу 2024 года.

Как сообщил замруководителя исполкома Алексеевского района по инфраструктурному развитию Анатолий Абакумов, необходимость строительства новых очистных сооружении связана с приростом населения. Старые очистные сооружения принимали 600 куб. м./сут, сообщили в Минэкологии Татарстана.

Отмечается, что за счет применения новых систем объем отводимых стоков сократится на 438 тыс. куб. м в год.

Напомним, ранее на выпуске стоков МУП «Водоканал» установили специальное оборудование, которое будет фиксировать превышение загрязняющих веществ более чем по 70 показателям.