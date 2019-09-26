Масштабное отключение воды в четырех районах Казани не повлияет на систему отопления

Масштабное отключение водоснабжения в четырех районах Казани никак не отразится на работе системы отопления. Об этом сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов.

Он также поручил всем руководителям управляющих компаний еще раз оповестить жителей многоквартирных домов и поселков о планируемом отключении и призвал горожан заранее запастись водой, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, завтра, 27 сентября, будет отключено водоснабжение в большей части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города. Это связано с внеплановым ремонтом одной из основных запорных арматур Волжского водозабора. Воды не будет в 1788 многоквартирных жилых домах, 10 тыс. частных домов и 800 объектах социальной сферы. Еще в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах социальной сферы давление воды будет понижено.

Вода будет подана утром в воскресенье, 29 сентября.