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Главное к утру: жесткая посадка в Барнауле, деньги силовикам и должники «Татэнергосбыта»

07:00, 26.09.2019
Главное к утру: жесткая посадка в Барнауле, деньги силовикам и должники «Татэнергосбыта»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 26 сентября.

В среду, 25 сентября, «Боинг 767-300» совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Пострадали 23 человека. По официальным данным, один из них попал в больницу.

В 2020 году больше всего денег из российского бюджета получит МВД. Согласно проекту бюджета, ведомство получит более 1 трлн рублей. На втором месте идет Росгвардия, которой достанется 249 млрд рублей.

«Татэнергосбыт» назвал крупнейших неплательщиков в республике. Среди них оказались подразделения УФСИН и предприятия Минобороны, а также ряд предприятий.

Минфин рассказал, что при реформе ОСАГО определять недобросовестных водителей планируется только по крупным нарушениям, которые фиксируют инспекторы ГИБДД. Штрафы дорожных камер учитываться не будут.

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам. Законопроект внесли в Госдуму. Его поддерживает министерство финансов.

Опрос показал, что большинство россиян оценивает зарубежное образование выше российского. При этом молодежь дает ему более высокие оценки, чем старшее поколение.

В Казани на территории трамвайного депо обнаружили человеческие останки. Возбуждено уголовное дело.

Общество
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