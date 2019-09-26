Главное к утру: жесткая посадка в Барнауле, деньги силовикам и должники «Татэнергосбыта»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 26 сентября.

В среду, 25 сентября, «Боинг 767-300» совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Пострадали 23 человека. По официальным данным, один из них попал в больницу.



В 2020 году больше всего денег из российского бюджета получит МВД. Согласно проекту бюджета, ведомство получит более 1 трлн рублей. На втором месте идет Росгвардия, которой достанется 249 млрд рублей.



«Татэнергосбыт» назвал крупнейших неплательщиков в республике. Среди них оказались подразделения УФСИН и предприятия Минобороны, а также ряд предприятий.



Минфин рассказал, что при реформе ОСАГО определять недобросовестных водителей планируется только по крупным нарушениям, которые фиксируют инспекторы ГИБДД. Штрафы дорожных камер учитываться не будут.



В России могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам. Законопроект внесли в Госдуму. Его поддерживает министерство финансов.



Опрос показал, что большинство россиян оценивает зарубежное образование выше российского. При этом молодежь дает ему более высокие оценки, чем старшее поколение.



В Казани на территории трамвайного депо обнаружили человеческие останки. Возбуждено уголовное дело.

