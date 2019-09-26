В Пекине открылся один из крупнейших в мире международных аэропортов
Сегодня будет запущено транспортное сообщение между Пекином и новым аэропортом Дасин. Дасин находится в 46 км к югу от центральной части Пекина.
Один из крупнейших в мире международных аэропортов открылся в столице Китая вчера. Инвестиции в его строительство составили рекордные для гражданской авиации Китая $11,7 млрд.
Сейчас пропускная способность аэропорта составляет около 45 млн пассажиров в год, к 2025 году он должен будет принимать не менее 72 млн пассажиров, а в 2040–м более 100 млн человек, пишет Reuters.
Аэропорт построен по проекту архитектора Захи Хадид к 70-летию основания Китайской народной республики. В торжественной церемонии открытия аэропорта принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.
Ранее стало известно, что татарстанский аэропорт Бегишево будет модернизирован за 2,2 млрд рублей.ОбществоИнфраструктураБизнес
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