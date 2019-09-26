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На затонувшем 300 лет назад судне нашли полностью сохранившуюся книгу

01:15, 26.09.2019
На затонувшем 300 лет назад судне нашли полностью сохранившуюся книгу
Фото: Русское географическое общество

Археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) подняли с борта затонувшего почти 300 лет назад немецкого судна книгу. Фолиант полностью сохранился.

Речь идет о судне конца XVII — начала XVIII века «Архангел Рафаил». Известно, что корабль перевозил контрабандные товары из Российской империи, а в 1724 году затонул возле берегов Финского залива — судно раздавили дрейфующие льды, пишут «Известия».

В отсеках корабля до сих пор хранится множество ценных артефактов. Один из таких водолазы подняли на поверхность. Речь идет о лютеранской Псалтири в кожаном переплете 1692 года.

Сейчас находка хранится в специальном боксе с морской водой. Впоследствии книгу очистят от морской воды, отреставрируют и выставят в одном из российских музеев.

Ранее стало известно, что со дна Волги в Татарстане поднимут 21 затонувший корабль.

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