Итоги дня: послание Минниханова, преобразование Минсвязи Татарстана, последний пуск «Союз-ФГ»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 сентября.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с традиционным ежегодным Посланием Госсовету РТ. Выступление представляло собой своеобразный доклад о выполненных задачах за 10-летний срок президентства. Минниханов поставил и новые задачи, которые предстоит решить правительству республики.

Разработчики генплана Казани предложили запустить метробусы, способные перевозить 8 тысяч пассажиров в час. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня состоялось третье заседание Государственного совета шестого созыва. Так, депутаты согласовали кандидатуру Марата Зяббарова на должность заместителя премьер-министра республики — министра сельского хозяйства и продовольствия, приняли законопроект о медали в честь 100-летия ТАССР и преобразовали Министерство информатизации и связи РТ в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3 годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

В Казани сотрудники Следкома и экономической полиции пришли с обыском в управление Росреестра по РТ и задержали заместителя руководителя управления Аду Зайдуллину. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Сегодня члены Совета Федерации выбрали председателя верхней палаты российского парламента. Им осталась Валентина Матвиенко.

Министерство юстиции РФ предложило наделить судебных приставов правом взламывать двери квартир и домов.

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Этот пуск стал 70-м и последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ».