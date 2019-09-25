В ФК «КАМАЗ» прокомментировали продажу билетов на игру со «Спартаком» за 5 тыс. рублей

Заместитель генерального директора челнинского футбольного клуба «КАМАЗ» Тимур Феоктистов прокомментировал продажи билетов на игру с московским «Спартаком» на Avito за 5 тыс. рублей.



«Ни один клуб в мире не может сдержать спекуляции при таких играх. Если уж на матчах Лиги чемпионов спекулируют, где билеты чуть ли не именные, на играх с таким уровнем безопасности и организации, то обвинять маленький клуб, что мы допустили спекуляции — это в корне неверно», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

Также Феоктистов оценил возможность продавать билеты онлайн.

«Таким образом мы не смогли бы контролировать продажу билетов. Для нас безопасность на проведении матча была одним из важнейших аспектов. Поэтому мы намеренно поделили квоты — отдельно для болельщиков «Спартака» (1 500 билетов) и соответственно — местным поклонникам футбола. Если бы мы вытащили билеты в онлайн-продажу, то вытащили бы без скидки. Во-вторых, мы не смогли бы контролировать процент продаж. Ну и такого антуража, когда люди на один паспорт пытались по три-четыре билета покупать, мы немного не учли. Поэтому такая проблема с билетами у нас получилась», — сказал он.

Всего было четыре квоты. Это болельщики «Спартак», предприятия Челнов, свободная продажа через кассы и домашний фан-сектор.

«На одни руки можно было получить три билета — мы рассчитывали, что люди пойдут семьями. С другой стороны, мы считаем, что уйти от проблемы спекулянтов в глобальном смысле у нас получилось. Те люди, которые хотели попасть на матч, — они попадут», — заключил Феоктистов.

Напомним, сегодня, 25 сентября, в Набережных Челнах состоится матч в рамках Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Начало встречи в 18.30 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что на матч проданы все билеты. Большинство из них купили перекупщики и продавали на Avito за 3—5 тыс. рублей.