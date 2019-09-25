ВЦИОМ: своим отпуском довольны 71% россиян

Большинство отдыхавших этим летом россиян — 71% — остались довольны своим отпуском. Среди тех, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи, уровень удовлетворенности еще выше — 93%, причем по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 8%.

Такие данные получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате исследования.

Чаще всего этим летом россияне отдыхали дома (33% респондентов) или на даче (27%), в других городах России провели свой отпуск 11% опрошенных. Остальные выбрали отдых за границей (8%) и в Краснодарском крае (6%).

Среди отпускных предпочтений россиян на первом месте стояли походы, рыбалка и охота — их выбрали 47% респондентов. За отдых на даче и огороде «проголосовали» 36% опрошенных, а за экскурсии — 33%.

Средние траты на отпуск составили около 40 тыс. рублей на человека (по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,8 тыс. рублей), а медиана длины отпуска — 16 дней.

Большинство россиян (80%) не обращались в туристические фирмы при планировании своего отдыха, говорится в пресс-релизе центра.

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