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День в истории: день комиксов в США, первое переливание крови, 8-часовая рабочая неделя

01:31, 25.09.2019
День в истории: день комиксов в США, первое переливание крови, 8-часовая рабочая неделя

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 25 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Национальный день комиксов в США
  • Всемирный день фармацевта
  • Всемирный день снов

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1493 — Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке
  • 1513 — испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана
  • 1763 — по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России
  • 1789 — генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас взял турецкую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу)
  • 1789 — Конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как «Билль о правах»
  • 1799 — Александр Суворов во время перехода через Альпы штурмом взял высокогорный «Чертов мост»
  • 1804 — на территории Южной Дакоты экспедиция Льюиса и Кларка встретилась с воинственным племенем индейцев тетон сиу
  • 1818 — английский врач Джеймс Бландел (James Blundell) провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку
  • 1888 — открылся Лондонский королевский дворцовый театр в Слоун-Сквер
  • 1892 — в тифлисской газете «Кавказ» напечатан первый рассказ Максима Горького «Макар Чудра»
  • 1906 — испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо (Leonardo Torres Quevedo) продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство — Telekino
  • 1909 — президент Франции Арман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За 3 дня ее посетили 10 тысяч человек
  • 1919 — Парижская мирная конференция гарантировала Норвегии право на владение островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане
  • 1924 — на экраны вышел фильм Якова Протазанова «Аэлита», поставленный по фантастическому роману Алексея Толстого. В фильме снимались Юлия Солнцева, Игорь Ильинский, Николай Баталов, Юрий Завадский
  • 1926 — Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю
  • 1935 — в СССР снижены цены на хлеб, отменены карточки на мясо, рыбу, сахар
  • 1939 — в Германии введены ограничения на торговлю хлебом и мукой
  • 1968 — в первый и пока единственный раз британский хит-парад возглавила русская песня — романс «Дорогой длинною». Правда, называлась она там Those Were the Days и исполнялась Мэри Хопкин на английском
  • 1978 — столкновение двух самолетов над Сан-Диего. На тот момент крупнейшая авиакатастрофа в США (144 погибших)
  • 1986 — за мужество, героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза майору внутренней службы Л.П. Телятникову, лейтенантам внутренней службы В.Н. Кибенку (посмертно) и В.П. Правику (посмертно)
  • 1989 — Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным
  • 1995 — премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель ООП Ясир Арафат подписали в Вашингтоне развернутое соглашение о создании Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан
  • 1999 — Борис Ельцин утвердил положение о Федеральной службе налоговой полиции и установил ее штатную численность
  • 2002 — в районе поселков Мама и Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области упал Витимский болид

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1771 — Николай Раевский (ум. 1829), русский генерал, полководец, герой Отечественной войны 1812 года
  • 1866 — Томас Хант Морган (ум. 1945), американский биолог, генетик, президент Академии наук США, лауреат Нобелевской премии (1933)
  • 1897 — Уильям Фолкнер (ум. 1962), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1949)
  • 1906 — Дмитрий Шостакович советский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР
  • 1944 — Майкл Дуглас американский киноактер и продюсер, обладатель двух «Оскаров»
  • 1956 — Джейми Хайнеман, американский специалист по спецэффектам, ведущий телепередачи «Разрушители легенд»
  • 1968 — Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель

Также 25 сентября ушли из жизни:

  • 1392 — Сергий Радонежский (р. 1314), игумен и основатель Троице-Сергиевой лавры, святой Русской Православной Церкви
  • 1849 — Иоганн Штраус (отец) австрийский композитор, скрипач и дирижер
  • 1940 — Михаил Кошкин (р. 1898), советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34
  • 1970 — Эрих Мария Ремарк (р. 1898), немецкий писатель
  • 1986 — Николай Семенов советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат
  • 1994 — Марк Прудкин (р. 1898), актер театра и кино, народный артист СССР
  • 1999 — Анна Щетинина (р. 1908), первая женщина — капитан дальнего плавания
  • 2003 — Юрий Сенкевич советский и российский путешественник, телеведущий, ученый
      Общество
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