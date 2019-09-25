День в истории: день комиксов в США, первое переливание крови, 8-часовая рабочая неделя
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 25 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Национальный день комиксов в США
- Всемирный день фармацевта
- Всемирный день снов
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1493 — Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке
- 1513 — испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана
- 1763 — по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России
- 1789 — генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас взял турецкую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу)
- 1789 — Конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как «Билль о правах»
- 1799 — Александр Суворов во время перехода через Альпы штурмом взял высокогорный «Чертов мост»
- 1804 — на территории Южной Дакоты экспедиция Льюиса и Кларка встретилась с воинственным племенем индейцев тетон сиу
- 1818 — английский врач Джеймс Бландел (James Blundell) провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку
- 1888 — открылся Лондонский королевский дворцовый театр в Слоун-Сквер
- 1892 — в тифлисской газете «Кавказ» напечатан первый рассказ Максима Горького «Макар Чудра»
- 1906 — испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо (Leonardo Torres Quevedo) продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство — Telekino
- 1909 — президент Франции Арман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За 3 дня ее посетили 10 тысяч человек
- 1919 — Парижская мирная конференция гарантировала Норвегии право на владение островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане
- 1924 — на экраны вышел фильм Якова Протазанова «Аэлита», поставленный по фантастическому роману Алексея Толстого. В фильме снимались Юлия Солнцева, Игорь Ильинский, Николай Баталов, Юрий Завадский
- 1926 — Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю
- 1935 — в СССР снижены цены на хлеб, отменены карточки на мясо, рыбу, сахар
- 1939 — в Германии введены ограничения на торговлю хлебом и мукой
- 1968 — в первый и пока единственный раз британский хит-парад возглавила русская песня — романс «Дорогой длинною». Правда, называлась она там Those Were the Days и исполнялась Мэри Хопкин на английском
- 1978 — столкновение двух самолетов над Сан-Диего. На тот момент крупнейшая авиакатастрофа в США (144 погибших)
- 1986 — за мужество, героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза майору внутренней службы Л.П. Телятникову, лейтенантам внутренней службы В.Н. Кибенку (посмертно) и В.П. Правику (посмертно)
- 1989 — Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным
- 1995 — премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель ООП Ясир Арафат подписали в Вашингтоне развернутое соглашение о создании Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан
- 1999 — Борис Ельцин утвердил положение о Федеральной службе налоговой полиции и установил ее штатную численность
- 2002 — в районе поселков Мама и Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области упал Витимский болид
В этот день родились следующие известные личности:
- 1771 — Николай Раевский (ум. 1829), русский генерал, полководец, герой Отечественной войны 1812 года
- 1866 — Томас Хант Морган (ум. 1945), американский биолог, генетик, президент Академии наук США, лауреат Нобелевской премии (1933)
- 1897 — Уильям Фолкнер (ум. 1962), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1949)
- 1906 — Дмитрий Шостакович советский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР
- 1944 — Майкл Дуглас американский киноактер и продюсер, обладатель двух «Оскаров»
- 1956 — Джейми Хайнеман, американский специалист по спецэффектам, ведущий телепередачи «Разрушители легенд»
- 1968 — Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель
Также 25 сентября ушли из жизни:
- 1392 — Сергий Радонежский (р. 1314), игумен и основатель Троице-Сергиевой лавры, святой Русской Православной Церкви
- 1849 — Иоганн Штраус (отец) австрийский композитор, скрипач и дирижер
- 1940 — Михаил Кошкин (р. 1898), советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34
- 1970 — Эрих Мария Ремарк (р. 1898), немецкий писатель
- 1986 — Николай Семенов советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат
- 1994 — Марк Прудкин (р. 1898), актер театра и кино, народный артист СССР
- 1999 — Анна Щетинина (р. 1908), первая женщина — капитан дальнего плавания
- 2003 — Юрий Сенкевич советский и российский путешественник, телеведущий, ученый
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым