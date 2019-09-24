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День в истории: день флага и герба Крыма, день караванщика и открытие памятника Шерлоку Холмсу

01:32, 24.09.2019
День в истории: день флага и герба Крыма, день караванщика и открытие памятника Шерлоку Холмсу
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Международный день караванщика
  • День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 622 — Мухаммед закончил свою «хиджру»
  • 1664 — губернатор Новых Нидерландов Питер Стёйвесант подписал капитуляцию и передал город Новый Амстердам англичанам.
  • 1724 — основана Парижская фондовая биржа.
  • 1801 — Картли-Кахетинское царство в начале года включенное в состав Российской империи манифестом Александра I объявлено частью Грузинской губернии.
  • 1830 — Бельгийская революция: создано Временное правительство Бельгии.
  • 1838 — в устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска.
  • 1869 — на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами («черная пятница»).
  • 1893 — в Петербурге на ипподроме на Семеновском плацу (ныне Пионерская площадь) между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в «ножной мяч» — футбол.
  • 1916 — русский летчик К.К. Арцеулов впервые преднамеренно выполнил «штопор» и вывел из него самолет.
  • 1922 — восстание 11 сентября 1922 года в Греции.
  • 1932 — В Индии право участия в выборах предоставлено касте неприкасаемых.
  • 1934 — газета «Правда» впервые назвала Сталина «Великим кормчим».
  • 1938 — женский экипаж В.С. Гризодубовой совершил беспосадочный полет Москва — Дальний Восток.
  • 1944 — опубликован американский «План Моргентау» о послевоенном устройстве Германии — планировалось полностью свернуть промышленность Германии и превратить ее в сугубо сельскохозяйственную страну.
  • 1948 — основание компании «Хонда Мотор».
  • 1960 — в США на воду спущен первый атомный авианосец «Энтерпрайз».
  • 1964 — в «Известиях» опубликованы «Предложения по усовершенствованию русского языка». Будь они приняты, мы сегодня писали бы «доч», «жури», «заец».
  • 1993 — в России учреждена Комиссия по правам человека.
  • 1996 — открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
  • 1999 — в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1583 — Альбрехт фон Валленштейн (убит в 1634), генералиссимус Священной Римской империи и адмирал флота (с 1628 г.). выдающийся полководец Тридцатилетней войны.
  • 1717 — Хорас Уолпол (ум. 1797), английский писатель. основоположник жанра готического романа.
  • 1739 — Григорий Потемкин русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.
  • 1877 — Георгий Дюперрон (ум. 1934), основатель российского футбола и олимпийского движения в России.
  • 1884 — Хуго Шмайссер (ум. 1953), немецкий конструктор стрелкового оружия.
  • 1896 — Фрэнсис Скотт Фицджеральд американский писатель.
  • 1898 — Хоуард Уолтер Флори (ум. 1968), австралийский фармаколог, патолог, лауреат Нобелевской премии (1945, совм. с А. Флемингом и Э.Б. Чейном).
  • 1911 — Константин Черненко советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984—1985).
  • 1919 — Константин Воробьев, русский писатель, участник Великой Отечественной войны, лейтенант. Военнопленный (1941—1943). Командир партизанской группы (1943—1944).
  • 1934 — Джон Браннер (ум. 1995), английский писатель-фантаст.
  • 1957 — Брэд Бёрд, американский кинорежиссер, сценарист, мультипликатор, обладатель двух «Оскаров».

Также 24 сентября ушли из жизни:

  • 1812 — Петр Багратион (р. 1765), российский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года.
  • 1904 — Михаил Загоскин (р. 1830), русский прозаик и журналист. создатель первых частных газет Сибири.
  • 1920 — Карл Петер Фаберже (р. 1846), российский ювелир.
  • 1749 — Александр Радищев, русский писатель, философ, поэт, революционер.
  • 1945 — Ханс Гейгер (р. 1882), немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации.
  • 2010 — Геннадий Янаев (р. 1937), вице-президент СССР, председатель ГКЧП.
      Общество
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