День в истории: день флага и герба Крыма, день караванщика и открытие памятника Шерлоку Холмсу
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день караванщика
- День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 622 — Мухаммед закончил свою «хиджру»
- 1664 — губернатор Новых Нидерландов Питер Стёйвесант подписал капитуляцию и передал город Новый Амстердам англичанам.
- 1724 — основана Парижская фондовая биржа.
- 1801 — Картли-Кахетинское царство в начале года включенное в состав Российской империи манифестом Александра I объявлено частью Грузинской губернии.
- 1830 — Бельгийская революция: создано Временное правительство Бельгии.
- 1838 — в устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска.
- 1869 — на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами («черная пятница»).
- 1893 — в Петербурге на ипподроме на Семеновском плацу (ныне Пионерская площадь) между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в «ножной мяч» — футбол.
- 1916 — русский летчик К.К. Арцеулов впервые преднамеренно выполнил «штопор» и вывел из него самолет.
- 1922 — восстание 11 сентября 1922 года в Греции.
- 1932 — В Индии право участия в выборах предоставлено касте неприкасаемых.
- 1934 — газета «Правда» впервые назвала Сталина «Великим кормчим».
- 1938 — женский экипаж В.С. Гризодубовой совершил беспосадочный полет Москва — Дальний Восток.
- 1944 — опубликован американский «План Моргентау» о послевоенном устройстве Германии — планировалось полностью свернуть промышленность Германии и превратить ее в сугубо сельскохозяйственную страну.
- 1948 — основание компании «Хонда Мотор».
- 1960 — в США на воду спущен первый атомный авианосец «Энтерпрайз».
- 1964 — в «Известиях» опубликованы «Предложения по усовершенствованию русского языка». Будь они приняты, мы сегодня писали бы «доч», «жури», «заец».
- 1993 — в России учреждена Комиссия по правам человека.
- 1996 — открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
- 1999 — в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1583 — Альбрехт фон Валленштейн (убит в 1634), генералиссимус Священной Римской империи и адмирал флота (с 1628 г.). выдающийся полководец Тридцатилетней войны.
- 1717 — Хорас Уолпол (ум. 1797), английский писатель. основоположник жанра готического романа.
- 1739 — Григорий Потемкин русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.
- 1877 — Георгий Дюперрон (ум. 1934), основатель российского футбола и олимпийского движения в России.
- 1884 — Хуго Шмайссер (ум. 1953), немецкий конструктор стрелкового оружия.
- 1896 — Фрэнсис Скотт Фицджеральд американский писатель.
- 1898 — Хоуард Уолтер Флори (ум. 1968), австралийский фармаколог, патолог, лауреат Нобелевской премии (1945, совм. с А. Флемингом и Э.Б. Чейном).
- 1911 — Константин Черненко советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984—1985).
- 1919 — Константин Воробьев, русский писатель, участник Великой Отечественной войны, лейтенант. Военнопленный (1941—1943). Командир партизанской группы (1943—1944).
- 1934 — Джон Браннер (ум. 1995), английский писатель-фантаст.
- 1957 — Брэд Бёрд, американский кинорежиссер, сценарист, мультипликатор, обладатель двух «Оскаров».
Также 24 сентября ушли из жизни:
- 1812 — Петр Багратион (р. 1765), российский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года.
- 1904 — Михаил Загоскин (р. 1830), русский прозаик и журналист. создатель первых частных газет Сибири.
- 1920 — Карл Петер Фаберже (р. 1846), российский ювелир.
- 1749 — Александр Радищев, русский писатель, философ, поэт, революционер.
- 1945 — Ханс Гейгер (р. 1882), немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации.
- 2010 — Геннадий Янаев (р. 1937), вице-президент СССР, председатель ГКЧП.
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