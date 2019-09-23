Сергей Герасимец: «Самое сложное у «Рубина» — впереди»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал игру казанского «Рубина» в матче против питерцев (0:5).

«Мне «Рубин» жалко. Многие с симпатией восприняли его старт в чемпионате. Однако, объективности ради, еще до начала сезона были сомнения в конкурентоспособности казанцев. В первых турах в некоторых матчах им сопутствовала удача. Однако чем дальше, тем психологии недостаточно. Нужно исполнительское мастерство и опыт. Самое сложное у «Рубина» — впереди.

У меня сложилось впечатление, что гости проиграли «Зениту» еще до матча, поэтому встреча проходила до первого забитого мяча. Команда Шаронова вышла немного скованной, закрепощенной и с большим уважением к сопернику. Сопротивление было, пока «Зенит» не забил. Хотя первый тайм хозяева поля провели неубедительно. «Сине-бело-голубым» потребовалось время, чтобы выйти на максимальные обороты.

У «Рубина» — десять очков, а у команды, которая на последнем месте, — восемь. Сейчас казанцам лучше не думать о борьбе за выживание, надо настраиваться на каждый матч, как на последний. Как это было в начале сезона. Хотя такие поражения, как от «Зенита», не могут пройти бесследно. На первый план должен выходить бойцовский дух», — сказал Герасимец.