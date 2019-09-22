Трое жителей Татарстана потеряли более 700 тысяч рублей, продавая и покупая товары в интернете

Трое жителей Татарстана потеряли свои деньги, продавая или покупая товары в интернете.

Так, житель Набережных Челнов, решив приобрести кофемашину, на сайте объявлении договорился о сделке с продавцом, перевел ему 52 тыс. рублей, но обещанный товар так и не получил.

Уроженец Башкирии, проживающий в Бавлинском районе, перевел лжепродавцам 79 тыс. рублей для покупки автомобильной резины.

Но обманутыми оказались не только покупатели на сайте объявлении. Предприниматель из Азнакаевского района хотел продать прополис, разместив соответствующий товар в интернете. Через некоторое время к нему позвонили «покупатели» из Самарской области. Договорившись о покупке, бизнесмен передал 206 кг прополиса на общую сумму в 590 тыс. рублей. Деньги за товар он так и не получил.

Возбуждены уголовные дела, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в этом году в Набережных Челнах участились случаи телефонного мошенничества. С начала 2019 года в городе зафиксировано уже 457 преступлений. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил более 20 млн рублей.

