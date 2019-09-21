В МЧС Татарстана предупредили о сильном ветре и мокром снеге

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий в выходные дни и в начале следующей недели.



По прогнозам синоптиков, в республике ожидается усиление ветра, осадки в виде дождя, местами в виде мокрого снега.

МЧС Татарстана рекомендует водителям поменять манеру вождения и ее темп, выработанный в летний период. Чтобы избежать дорожных трагедий, ГИБДД призывает соблюдать ПДД.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать изменившиеся погодные условия, быть предельно осторожными, передает пресс-служба МЧС республики.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, какая погода ожидает жителей республики в эти выходные.

