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В МЧС Татарстана предупредили о сильном ветре и мокром снеге

12:28, 21.09.2019
В МЧС Татарстана предупредили о сильном ветре и мокром снеге
Фото: pxhere.com

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий в выходные дни и в начале следующей недели.

По прогнозам синоптиков, в республике ожидается усиление ветра, осадки в виде дождя, местами в виде мокрого снега.

МЧС Татарстана рекомендует водителям поменять манеру вождения и ее темп, выработанный в летний период. Чтобы избежать дорожных трагедий, ГИБДД призывает соблюдать ПДД.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать изменившиеся погодные условия, быть предельно осторожными, передает пресс-служба МЧС республики.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, какая погода ожидает жителей республики в эти выходные.

Общество Татарстан
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