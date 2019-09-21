Сегодня в Татарстане впервые пройдет новый праздник

Сегодня в Татарстане отмечается новый праздник — День садовода. Соответствующее постановление было принято 11 сентября Госсоветом республики.

Праздничные мероприятия пройдут на площадке агропромышленного парка «Казань» с 8.00 до 14.00. Горожане смогут не только купить сельскохозяйственную продукцию, выращенную садоводами, но и принять участие в различных конкурсах и мастер-классах.

В этом году праздник отмечается сегодня, в дальнейшем он будет проводиться в первую сентябрьскую субботу.

Ранее «Реальное время» рассказывало подробнее о Дне садовода. Об этом — в нашем материале.