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Сегодня в Татарстане впервые пройдет новый праздник

08:21, 21.09.2019
Сегодня в Татарстане впервые пройдет новый праздник
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане отмечается новый праздник — День садовода. Соответствующее постановление было принято 11 сентября Госсоветом республики.

Праздничные мероприятия пройдут на площадке агропромышленного парка «Казань» с 8.00 до 14.00. Горожане смогут не только купить сельскохозяйственную продукцию, выращенную садоводами, но и принять участие в различных конкурсах и мастер-классах.

В этом году праздник отмечается сегодня, в дальнейшем он будет проводиться в первую сентябрьскую субботу.

Ранее «Реальное время» рассказывало подробнее о Дне садовода. Об этом — в нашем материале.

ОбществоПромышленностьАгропром Татарстан
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