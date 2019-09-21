День в истории: переход Суворова через Альпы, Стивен Кинг и смерть Мустая Карима

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники и даты:

Установленный ООН Международный день мира.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

День победы войск Дмитрия Донского в Куликовской битве (День воинской славы России).

День нулевой эмиссии

В этот день произошли такие значимые события, как:

1348 — обвинение евреев в отравлении родников в Цюрихе.

1721 — Петр I приказал построить первый военный порт в России — Новая Голландия.

1776 — начался Великий пожар в Нью-Йорке.

1792 — во Франции открыт Национальный Конвент, принят декрет об упразднении королевской власти.

1799 — начался переход русских и австрийских войск под командованием А.В. Суворова через Швейцарские Альпы.

1937 —Джон Р.Р. Толкин выпустил «Хоббит, или Туда и обратно».

1964 — Мальта обрела независимость от Великобритании.

1991 — народ Армении проголосовал на референдуме за отделение от СССР. Независимость поддержали 99% проголосовавших.

1993 — президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.

2001 — авария российского Ил-86 в аэропорту Дубая.

В этот день родились следующие известные личности:

1740 — Иван Лепехин (ум. 1802), русский путешественник и натуралист, член Петербургской академии наук, член и первый непременный секретарь Российской академии.

1853 — Хейке Камерлинг-Оннес (ум. 1926), голландский физик, открывший явление сверхпроводимости, лауреат Нобелевской премии (1913).

1866 — Герберт Джордж Уэллс (ум. 1946), английский писатель-фантаст («Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка» и др.), публицист.

1899 — Борис Аркадьев (ум. 1986), советский футболист и футбольный тренер.

1936 — Юрий Лужков, советский и российский политик, государственный деятель, второй мэр Москвы (1992—2010).

1947 — Стивен Кинг, американский писатель, «король ужасов».

1964 — Владислав Сурков, российский политик, государственный деятель.

1971 — Ростислав Хаит, российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И».

1986 — Линдси Стирлинг, американская скрипачка, танцовщица, сценическая артистка и композитор.

Также 17 сентября ушли из жизни: