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День в истории: переход Суворова через Альпы, Стивен Кинг и смерть Мустая Карима

00:32, 21.09.2019
День в истории: переход Суворова через Альпы, Стивен Кинг и смерть Мустая Карима
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники и даты:

  • Установленный ООН Международный день мира.
  • Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.
  • День победы войск Дмитрия Донского в Куликовской битве (День воинской славы России).
  • День нулевой эмиссии

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1348 — обвинение евреев в отравлении родников в Цюрихе.
  • 1721 — Петр I приказал построить первый военный порт в России — Новая Голландия.
  • 1776 — начался Великий пожар в Нью-Йорке.
  • 1792 — во Франции открыт Национальный Конвент, принят декрет об упразднении королевской власти.
  • 1799 — начался переход русских и австрийских войск под командованием А.В. Суворова через Швейцарские Альпы.
  • 1937 —Джон Р.Р. Толкин выпустил «Хоббит, или Туда и обратно».
  • 1964 — Мальта обрела независимость от Великобритании.
  • 1991 — народ Армении проголосовал на референдуме за отделение от СССР. Независимость поддержали 99% проголосовавших.
  • 1993 — президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.
  • 2001 — авария российского Ил-86 в аэропорту Дубая.

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1740 — Иван Лепехин (ум. 1802), русский путешественник и натуралист, член Петербургской академии наук, член и первый непременный секретарь Российской академии.
  • 1853 — Хейке Камерлинг-Оннес (ум. 1926), голландский физик, открывший явление сверхпроводимости, лауреат Нобелевской премии (1913).
  • 1866 — Герберт Джордж Уэллс (ум. 1946), английский писатель-фантаст («Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка» и др.), публицист.
  • 1899 — Борис Аркадьев (ум. 1986), советский футболист и футбольный тренер.
  • 1936 — Юрий Лужков, советский и российский политик, государственный деятель, второй мэр Москвы (1992—2010).
  • 1947 — Стивен Кинг, американский писатель, «король ужасов».
  • 1964 — Владислав Сурков, российский политик, государственный деятель.
  • 1971 — Ростислав Хаит, российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И».
  • 1986 — Линдси Стирлинг, американская скрипачка, танцовщица, сценическая артистка и композитор.

Также 17 сентября ушли из жизни:

  • 1576 — Джероламо Кардано итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.
  • 1832 — Вальтер Скотт английский поэт, прозаик и историк.
  • 1860 — Артур Шопенгауэр (р. 1788), немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.
  • 2005 — Мустай Карим (р. 1919), народный поэт Башкирии.
  • 2014 — Галина Коновалова (р. 1916), советская и российская театральная актриса.
ОбществоИстория
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