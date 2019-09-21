День в истории: переход Суворова через Альпы, Стивен Кинг и смерть Мустая Карима
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники и даты:
- Установленный ООН Международный день мира.
- Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.
- День победы войск Дмитрия Донского в Куликовской битве (День воинской славы России).
- День нулевой эмиссии
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1348 — обвинение евреев в отравлении родников в Цюрихе.
- 1721 — Петр I приказал построить первый военный порт в России — Новая Голландия.
- 1776 — начался Великий пожар в Нью-Йорке.
- 1792 — во Франции открыт Национальный Конвент, принят декрет об упразднении королевской власти.
- 1799 — начался переход русских и австрийских войск под командованием А.В. Суворова через Швейцарские Альпы.
- 1937 —Джон Р.Р. Толкин выпустил «Хоббит, или Туда и обратно».
- 1964 — Мальта обрела независимость от Великобритании.
- 1991 — народ Армении проголосовал на референдуме за отделение от СССР. Независимость поддержали 99% проголосовавших.
- 1993 — президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.
- 2001 — авария российского Ил-86 в аэропорту Дубая.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1740 — Иван Лепехин (ум. 1802), русский путешественник и натуралист, член Петербургской академии наук, член и первый непременный секретарь Российской академии.
- 1853 — Хейке Камерлинг-Оннес (ум. 1926), голландский физик, открывший явление сверхпроводимости, лауреат Нобелевской премии (1913).
- 1866 — Герберт Джордж Уэллс (ум. 1946), английский писатель-фантаст («Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка» и др.), публицист.
- 1899 — Борис Аркадьев (ум. 1986), советский футболист и футбольный тренер.
- 1936 — Юрий Лужков, советский и российский политик, государственный деятель, второй мэр Москвы (1992—2010).
- 1947 — Стивен Кинг, американский писатель, «король ужасов».
- 1964 — Владислав Сурков, российский политик, государственный деятель.
- 1971 — Ростислав Хаит, российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И».
- 1986 — Линдси Стирлинг, американская скрипачка, танцовщица, сценическая артистка и композитор.
Также 17 сентября ушли из жизни:
- 1576 — Джероламо Кардано итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.
- 1832 — Вальтер Скотт английский поэт, прозаик и историк.
- 1860 — Артур Шопенгауэр (р. 1788), немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.
- 2005 — Мустай Карим (р. 1919), народный поэт Башкирии.
- 2014 — Галина Коновалова (р. 1916), советская и российская театральная актриса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым