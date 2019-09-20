ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют почти 73% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил рейтинг доверия политикам за следующую после единого дня голосования неделю. Уровень одобрения деятельности президента РФ с 9 по 15 сентября составил 65,8%, о своем доверии Владимиру Путину заявили 72,6% опрошенных.

Оценки работы премьер-министра и правительства России за прошедшую неделю составили 39,5% и 43,3% соответственно.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33,6%, КПРФ — 16,2%, ЛДПР — 12,3%, «Справедливой России» — 5,9%, говорится в пресс-релизе центра.

На прямой вопрос о доверии Дмитрию Медведеву положительно ответили 40,2% респондентов, Владимиру Жириновскому — 37,3%, Геннадию Зюганову — 34,5%, Сергею Миронову — 27,2% опрошенных.

Ранее стало известно, что пятая часть россиян (19%) верит в свое влияние на принятие решений властей, а почти треть соотечественников (31%) считает, что может изменить политику в регионе.