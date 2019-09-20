Итоги дня: первое заседание нового Госсовета Татарстана, теплая зима и освобождение Устинова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 сентября.

В пятницу состоялось первое заседание Госсовета Татарстана шестого созыва. Как и ожидалось, председателем парламента вновь избран Фарид Мухаметшин. Также госсовет парламент избрал Геннадия Емельянова в Совет Федерации от Татарстана, а в структуре увеличилось до восьми количество комитетов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Росгидромет опубликовал возможный прогноз погоды на октябрь — март. В целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

Казанский завод синтетического каучука и одно из предприятий холдинга «Промышленные технологии» подписали договор, предусматривающий восстановление деятельности КЗСК в условиях конкурсного производства.

Сегодня стартовали продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. «Реальное время» отправилось в казанские магазины техники Apple, чтобы выяснить, оказались ли правы эксперты, предсказавшие провал продаж новых айфонов в этом году, боролись ли покупатели за места в очередях и зачем им вообще понадобились последние модели iPhone.

Российский футбольный союз отказался зарегистрировать футболиста «Зенита» Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.

Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии за вывих плеча сотрудника Росгвардии, вышел из СИЗО. Сегодня Мосгорсуд отпустил актера под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.