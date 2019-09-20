День в истории: российские министерства, гибель Бодрова и Хабиб Нурмагомедов
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День секретаря (Россия)
- День рекрутера (Россия)
- День Республики Южная Осетия
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 622 — переселение (хиджра) Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину.
- 1187 — Саладин начал осаду Иерусалима против крестоносцев.
- 1519 — Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие
- 1802 — в России учреждены министерства вместо коллегий
- 1862 — в Великом Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России».
- 1878 — в Петербурге открылись Высшие Бестужевские курсы — первый в России женский университет.
- 1909 — английский парламент одобрил Южноафриканскую конституцию, в которой официальными языками были признаны английский и голландский.
- 1918 — казнь бакинских комиссаров.
- 1919 — газета «Правда» выдвинула лозунг «Пролетарий, на коня!». Впоследствии лозунг трансформировался в тост, которым завершают посиделки.
- 1954 — скомпилирована и запущена первая программа, написанная на Фортране.
- 1993 — парламент Азербайджана принял решение о вступлении в СНГ.
- 1994 — на соглашении «Контракт века» в Баку президент Азербайджана Гейдар Алиев предоставил консорциуму западных фирм BP (Великобритания), AMOCO, Pennzoil (США), ЛУКОЙЛ и ТПАО (Россия) право добычи каспийской нефти (Россия заявила о незаконности этого договора).
- 2002 — сход ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В результате стихийного бедствия погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма «Связной».
В этот день родились следующие известные личности:
- 1778 — Фаддей Беллинсгаузен русский мореплаватель, адмирал
- 1833 — Эрнесто Теодоро Монета (ум. 1918), итальянский журналист, лауреат Нобелевской премии мира (1907).
- 1837 — Петр Лесгафт (ум. 1909), российский анатом, антрополог, психолог и педагог. С 27 февраля 1869 года П.Ф. Лесгафт был экстраординарным профессором физиологической (нормальной) анатомии в Казанском университете.
- 1869 — Марсель Кашен (ум. 1958), французский коммунист, крупный деятель Социнтерна и Коминтерна.
- 1874 — Николай Семашко (ум. 1949), советский партийный и государственный деятель, нарком здравоохранения (1918—1930).
- 1899 — Лео Штраус (ум. 1973), историк политической философии, культуролог, главный идеолог неоконсерватизма.
- 1934 — Софи Лорен, итальянская киноактриса.
- 1948 — Джордж Р. Р. Мартин американский писатель, сценарист, продюсер.
- 1954 — Геннадий Малахов, российский популяризатор нетрадиционных методов оздоровления, писатель, телеведущий.
- 1974 — Катя Лель, российская эстрадная певица.
- 1988 — Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в легком весе (2018).
Также 17 сентября ушли из жизни:
- 1979 — Людвик Свобода (р. 1895), президент Чехословакии (1968—1975), генерал армии.
- 1999 — Раиса Горбачева советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева
- 2000 — Герман Титов (р. 1935), советский космонавт.
- 2014 — Анатолий Березовой (р. 1942), советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
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