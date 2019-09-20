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День в истории: российские министерства, гибель Бодрова и Хабиб Нурмагомедов

00:32, 20.09.2019
День в истории: российские министерства, гибель Бодрова и Хабиб Нурмагомедов
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День секретаря (Россия)
  • День рекрутера (Россия)
  • День Республики Южная Осетия

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 622 — переселение (хиджра) Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину.
  • 1187 — Саладин начал осаду Иерусалима против крестоносцев.
  • 1519 — Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие
  • 1802 — в России учреждены министерства вместо коллегий
  • 1862 — в Великом Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России».
  • 1878 — в Петербурге открылись Высшие Бестужевские курсы — первый в России женский университет.
  • 1909 — английский парламент одобрил Южноафриканскую конституцию, в которой официальными языками были признаны английский и голландский.
  • 1918 — казнь бакинских комиссаров.
  • 1919 — газета «Правда» выдвинула лозунг «Пролетарий, на коня!». Впоследствии лозунг трансформировался в тост, которым завершают посиделки.
  • 1954 — скомпилирована и запущена первая программа, написанная на Фортране.
  • 1993 — парламент Азербайджана принял решение о вступлении в СНГ.
  • 1994 — на соглашении «Контракт века» в Баку президент Азербайджана Гейдар Алиев предоставил консорциуму западных фирм BP (Великобритания), AMOCO, Pennzoil (США), ЛУКОЙЛ и ТПАО (Россия) право добычи каспийской нефти (Россия заявила о незаконности этого договора).
  • 2002 — сход ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В результате стихийного бедствия погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма «Связной».

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1778 — Фаддей Беллинсгаузен русский мореплаватель, адмирал
  • 1833 — Эрнесто Теодоро Монета (ум. 1918), итальянский журналист, лауреат Нобелевской премии мира (1907).
  • 1837 — Петр Лесгафт (ум. 1909), российский анатом, антрополог, психолог и педагог. С 27 февраля 1869 года П.Ф. Лесгафт был экстраординарным профессором физиологической (нормальной) анатомии в Казанском университете.
  • 1869 — Марсель Кашен (ум. 1958), французский коммунист, крупный деятель Социнтерна и Коминтерна.
  • 1874 — Николай Семашко (ум. 1949), советский партийный и государственный деятель, нарком здравоохранения (1918—1930).
  • 1899 — Лео Штраус (ум. 1973), историк политической философии, культуролог, главный идеолог неоконсерватизма.
  • 1934 — Софи Лорен, итальянская киноактриса.
  • 1948 — Джордж Р. Р. Мартин американский писатель, сценарист, продюсер.
  • 1954 — Геннадий Малахов, российский популяризатор нетрадиционных методов оздоровления, писатель, телеведущий.
  • 1974 — Катя Лель, российская эстрадная певица.
  • 1988 — Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в легком весе (2018).

Также 17 сентября ушли из жизни:

  • 1979 — Людвик Свобода (р. 1895), президент Чехословакии (1968—1975), генерал армии.
  • 1999 — Раиса Горбачева советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева
  • 2000 — Герман Титов (р. 1935), советский космонавт.
  • 2014 — Анатолий Березовой (р. 1942), советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
ОбществоИстория
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