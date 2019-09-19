Итоги дня: инаугурация Хабирова, Казань в топе городов по подготовке «айтишников», задержание сторонников ИГИЛ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 сентября.

Исполком Казани утвердил муниципальную программу «Реализация антикоррупционной политики в г. Казани на 2019—2022 годы». На реализацию программы планируется направить 13,9 млн рублей.

В Казани на улице Университетской появится новая парковка. Она будет расположена между улицами Островского и Право-Булачной, следует из распоряжения, опубликованного в сборнике документов мэрии.

В Советском районе Казани появится здание экспертно-криминалистического подразделения следственного управления Следственного комитета России по Татарстану.

Казань вошла в первую тройку городов, лидирующих в подготовке специалистов в сфере IT. Столица Татарстана уступила только Ростову-на-Дону в топе регионов с надежным кадровым потенциалом в области информационных технологий.

В России задержали троих подозреваемых в связях с международной террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Один из этих троих задержан в Татарстане.



Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову еще до рассмотрения апелляции на его приговор. Ведомство просит изменить Устинову арест на подписку о невыезде.

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. Инаугурация прошла в Доме Государственного собрания — Курултая РБ. Тем временем правительство республики ушло в отставку.

Также на прошедшей собственной инаугурации избранный глава Республики Башкортостан заявил о планах возведения в Уфе крытого футбольного стадиона.

В Министерстве экономики республики Татарстан представили проект по внедрению безналичной системы платежей для предприятий-ломозаготовителей. Система позволяет делать перечисления за прием металлолома на банковские карты клиентов-физических лиц с помощью платежной системы Wallet One.



Айрат Зарипов освобожден от должности руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». А Рустем Нуриев стал исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Елабужского района.



Жители Башкирии в связи с празднованием Дня республики будут отдыхать три дня подряд. Праздничным днем считается 11 октября. Следующие два дня, 12 и 13 октября, выпали на субботу и воскресение. В четверг, 10 октября, рабочий день сократится на один час.

В этом году в Набережных Челнах участились случаи телефонного мошенничества. С начала 2019 года в городе зафиксировано уже 457 преступлений. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил более 20 млн рублей.

Научная группа из Португалии выяснила, что нарушения и недостаток сна отрицательно влияют на здоровье кишечника.



Каждый пятый опрошенный российский автовладелец готов заменить автомобиль на велосипед, электрокар и электроскутер. На первом месте среди причин отказа от частого использования авто — высокая стоимость бензина (47%), на втором и третьем — дорогое обслуживание автомобиля, в том числе страхование и налоги (16%) и финансовые трудности и попытки экономить бюджет (15%).