Более 60% россиян против рекламы безалкогольного пива

Почти две трети россиян (61%) поддерживают идею запрета на рекламу безалкогольного пива, а против таких мер выступают четверть соотечественников (24%). Большинство россиян (79%) считают, что реклама безалкогольного пива является рекламой алкоголя, и только 14% участников опроса не разделяют эту точку зрения.

Такие данные получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru.

Среди россиян моложе 24 лет две трети респондентов (67%) считают, что реклама безалкогольного пива фактически является рекламой алкогольной продукции и почти половина (45%) опрошенных этой возрастной категории выступают за полный запрет такой рекламы.

Среди сограждан в возрасте 35—44 лет рекламу безалкогольного пива увязывают с рекламой алкоголя 83% респондентов, за полный запрет такой рекламы выступают 65% опрошенных данной возрастной категории.

Опрос проведен в середине текущего года среди 1600 экономически активных респондентов в возрасте от 18 лет в 349 населенных пунктах России, во всех федеральных округах, говорится в пресс-релизе центра (есть в распоряжении «Реального времени»).

Ранее стало известно, что молочные продукты и косметика заменили сигареты и алкоголь в рейтинге самых востребованных продуктов в РФ.