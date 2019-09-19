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В Ютазинском районе Татарстана назначили и. о. руководителя исполкома

11:50, 19.09.2019

Аяз Шафигуллин стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Ютазинского района Татарстана. Об этом стало известно сегодня на внеочередном заседании районного совета.

Ранее Шафигуллин был начальником управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе РТ. Его кандидатуру на пост главы района выдвинул президент Татарстана Рустам Минниханов, пишет «Татар-информ».

Ранее глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ему предложили возглавить Елабужский район республики.

ОбществоВласть Татарстан
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