В Ютазинском районе Татарстана назначили и. о. руководителя исполкома

Аяз Шафигуллин стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Ютазинского района Татарстана. Об этом стало известно сегодня на внеочередном заседании районного совета.

Ранее Шафигуллин был начальником управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе РТ. Его кандидатуру на пост главы района выдвинул президент Татарстана Рустам Минниханов, пишет «Татар-информ».

Ранее глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ему предложили возглавить Елабужский район республики.