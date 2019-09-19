Экс-вратарь «Ак Барса» Подъяпольский пропустил курьезную шайбу сразу после вбрасывания

Бывший вратарь «Ак Барса», а ныне игрок «Северстали» Владислав Подъяпольский допустил курьезную ошибку в игре против «Витязя».

Голкипер череповецкой команды пропустил гол сразу после вбрасывания. Когда игроки на «точке» только схлестнули клюшки, шайба неожиданно отлетела в сторону ворот. Подъяпольский оказался не готов к такому, и шайба заползла в сетку.

Сразу после курьезной шайбы Подъяпольский был заменен. Сама игра завершилась поражением «Северстали» со счетом 1:4.

Отметим, что ранее «Северсталь» уступила в Казани «Ак Барсу» (3:4), ворота гостей защищал Рафаэль Хакимов.