Главное к утру: запасы нефти на $1 трлн, встреча Минниханова с Ахметовым, обновление системы взыскания долгов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 19 сентября.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с назначенным сегодня и. о. министра сельского хозяйства РТ Маратом Зяббаровым и покинувшим этот пост Маратом Ахметовым. Минниханов поблагодарил бывшего министра за вклад в сельское хозяйство. Марат Ахметов руководил Минсельхозом с 1999 года. Глава республики подчеркнул, что богатый опыт работы Марата Ахметова на госслужбе поможет ему эффективно решать задачи в качестве депутата республиканского Госсовета.

СМИ сообщили, что попавшая в больницу актриса Анастасия Заворотнюк, возможно, находится в сознании. Также стало известно, что артистка дышит без помощи аппарата искусственного дыхания.

Министерство природных ресурсов и экологии оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России по состоянию на конец 2018 года. Она достигла 93,4 трлн рублей против 55,2 трлн рублей в конце 2017 года. Стоимость нефти оценили в 74,5 трлн рублей (71,7% ВВП). В долларовом выражении запасы российской нефти достигли $1,07 трлн.

Эксперты Министерства здравоохранения России назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12% и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5%. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива.

В Москве охраняющий метро полицейский открыл стрельбу по сотрудникам МВД, пытавшимся его задержать. Один из них был убит. Задержать подозреваемого во взяточничестве полицейского пытались у станции метро «Рязанский проспект» на юго-востоке столицы.

Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложили установить обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности физлиц. То есть взыскатель сможет обратиться в суд только в том случае, если после получения предложения о возврате просрочки человек в 30-дневный срок не погасит долг.