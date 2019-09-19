Решение по новому варианту трассы Москва — Казань должны принять до конца года

Министерство транспорта надеется получить одобрение правительства по новому варианту строительства трассы Москва — Казань до конца года.



Новый проект предполагает разбитие строительства на этапы. Оно начнется с двух головных участков — из Москвы до Владимира с обходом Владимира и южным обходом Казани. Между этими участками строительство будет начато после 2024 года.

В Минтрансе отметили, что уже получили предварительное одобрение Министерства финансов на проектирование всей трассы с последующим ее продлением до Екатеринбурга и Челябинска, чтобы связать Центральную Россию с сибирскими регионами, пишет ТАСС.

Участок автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 729 км является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

Изначально сообщалось, что решение о строительстве трассы Москва — Казань примут до декабря.