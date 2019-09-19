В Татарстане ожидается ветер до 27 м/с

В четверг, 19 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, в большинстве районов республики пройдет дождь. Местами гроза, ливни, сильный дождь, град.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Местами порывы могут достигать 15 м/с, а в южных и восточных районах до 22—27 м/с. Согласно таблице Бофорта, при силе от 24,5 до 28,4 м/с ветер считается сильным штормом. На суше ветер может причинять значительные разрушения и вырывать деревья с корнем.

При этом максимальная температура воздуха днем составит от +10°С до +15°С. В Казани ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах термометры будут колебаться в пределах 11—13 градусов выше ноля.