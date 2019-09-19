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Минниханов присудил премию Туполева гендиректору ОДК

03:32, 19.09.2019
Минниханов присудил премию Туполева гендиректору ОДК
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премии имени А.Н. Туполева в 2019 году. Премия достанется гендиректору АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александру Артюхову.

Документ подписан 18 сентября.

«Присудить в 2019 году Международную премию имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук Артюхову Александру Викторовичу — генеральному директору акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (г. Москва)», — говорится в указе.

Напомним, что госкорпорация «Ростех» консолидировала уже 92,31% акций ОДК. Сделку согласовали в Кремле.

ОбществоВласть Татарстан
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