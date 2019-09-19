Британский суд отправил за решетку балерину, напавшую на полицию в аэропорту

Британский суд признал испанскую балерину Дайану Андреас Ривера виновной в нападении на полицейских. Она отправлена в тюрьму на два месяца и не сможет выступать в течение 12 месяцев после освобождения.

Как рассказала гособвинитель Руксана Насер, полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую «в очень пьяном состоянии». Однако балерина отказалась уходить.

В итоге она ударила одного из офицеров в пах, а второму поцарапала лицо, передает The Sun.

Дайана Ривера свою вину признала и извинилась перед офицерами за поведение.

До этого балерина выступала в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте.